Nordseeküste: Für Spontanurlauber sind noch Unterkünfte frei Stand: 05.07.2024 16:02 Uhr Wer kurzfristig ans Meer fahren will, hat in Niedersachsen Chancen: Für spontane Gäste sind an der Nordseeküste noch Unterkünfte zu bekommen. Bisher sind 70 bis 90 Prozent der Unterkünfte fest gebucht.

Das sagte eine Sprecherin der Ostfriesland Tourismus GmbH am Freitag zu NDR Niedersachsen. An der Küste sei die Branche aktuell zufrieden, aber nicht euphorisch, so die Sprecherin. Die Touristiker merken demnach, dass inzwischen auch die ferneren Urlaubsziele oder etwa das Mittelmeer wieder stärker gebucht werden.

Besonders beliebt: Camping an der Küste

Mit dem Start der Ferien in Nordrhein-Westfalen beginnt die Hauptsaison in allen Ferienorten an der niedersächsischen Küste. Im Nordseebad Carolinensiel-Harlesiel sind bis Ende Juli 80 bis 85 Prozent der Quartiere bereits gebucht, im August sind es dagegen schon 95 bis 98 Prozent, wie Marketingleiter Marcus Harazim sagte. Auch Campingurlaub laufe nach wie vor hervorragend. Der Campingplatz in Harlesiel habe zwar noch einige freie Plätze, aber für Wohnmobile werde es schon eng, vor allem am Wochenende. Dort bekomme man spontan kaum noch einen Stellplatz direkt am Wasser.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info Spezial | Regional Oldenburg | 05.07.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus