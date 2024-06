Stand: 05.06.2024 07:54 Uhr Nordsee so warm wie nie - Weiterer Temperatur-Anstieg befürchtet

Mit einem Jahresmittel von 11,9 Grad Celsius hat die Nordsee vor Helgoland im vergangenen Jahr einen Temperaturrekord erreicht. Das teilen die Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven mit. Der Spitzenwert lag bei 19,5 Grad Celsius und wurde an einem Septembertag gemessen. Ein Hauptgrund für die hohen Temperaturen in der Nordsee und in anderen Meeren sei der Klimawandel, heißt es. Die Erwärmung gebe Anlass zur Sorge, denn sie habe schon jetzt Folgen für die Artenvielfalt im Meer, so die Wissenschaftler. Das Institut misst seit 1962 die Wassertemperatur bei der deutschen Hochseeinsel. Die Forscher erwarten in den kommenden Jahren einen weiteren Anstieg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.06.2024 | 08:30 Uhr