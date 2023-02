Stand: 20.02.2023 21:38 Uhr Neuer Großschiff-Liegeplatz im Seehafen Brake eingeweiht

Im Seehafen Brake in der Wesermarsch ist am Montag ein neuer Großschiff-Liegeplatz eingeweiht worden. Das Land Niedersachsen hat zehn Millionen Euro in das Projekt investiert. Großschiffe sollen in dem Hafen jetzt noch besser be- und entladen werden können. Zwei von ihnen hintereinander können dort jetzt festmachen, wie der Hafenbetreiber N-Ports erklärte. Vor allem im Bereich Getreide und Futtermittel spielt Brake unter den Seehäfen eine wichtige Rolle. 2022 wurden dort mehr als vier Millionen Tonnen Agrarprodukte umgeschlagen. Naturschützer kritisieren, dass die Weser weiter vertieft werden soll. Das Ausbaggern der Fahrrinne spüle mehr Salz und mehr Schlick in die Weser, so der BUND. Das verschlechtere nicht nur die Wasserqualität, sondern gefährde auch die Tier- und Pflanzenwelt.

VIDEO: Brake weiht Großschiffsliegeplatz an der Südpier ein (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.02.2023 | 19:30 Uhr