Stand: 03.03.2024 13:48 Uhr Nachbarn finden entlaufene Katze - und geben sie nicht mehr her

Eine eher ungewöhnliche Strafanzeige beschäftigt seit Samstag die Polizei in Jever im Landkreis Friesland. Die Beamten wurden demnach nach Schortens gerufen, um dort vor Ort zu klären, wem eine im Dezember entlaufene Katze gehört. Die Besitzerin hatte den Verlust des Tieres Ende vorigen Jahres der Polizei gemeldet und seitdem nach der Katze gesucht. Wochen später entdeckte die Frau ihre Katze auf Online-Profilen von Nachbarn. Diese bestätigten der Besitzerin, dass die Katze ihnen im Dezember zugelaufen sei, bezweifelten jedoch, dass es sich um die Katze ihrer Nachbarin handelt. Das Paar habe die Herausgabe der Katze verweigert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag zu NDR Niedersachsen. Da die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht eindeutig zu klären gewesen seien, habe man die mutmaßliche Besitzerin auf den Klageweg aufmerksam gemacht. Da eine Katze strafrechtlich als "Sache" angesehen werde, könnte es sich hier um eine Unterschlagung handeln, so der Polizeisprecher. Die Katze blieb zunächst bei den Nachbarn.

