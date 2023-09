Nach Wohnungsbrand in Edewecht: Bewohner sitzt in U-Haft Stand: 22.09.2023 12:09 Uhr Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung im Landkreis Ammerland hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er sitzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Die Ermittler werfen dem 26 Jahre alten Bewohner vor, das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Edewecht gelegt zu haben. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Oldenburg hat am Freitag Haftbefehl erlassen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann in einer Befragung die Brandstiftung eingeräumt haben. Zuvor hatten Zeugenaussagen den Mann belastet.

Bewohner retten sich rechtzeitig aus brennendem Gebäude ins Freie

Die Feuerwehr war am frühen Donnerstag gegen 5.45 Uhr zu dem Wohnungsbrand alarmiert worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich der Polizei zufolge alle Bewohner des Gebäudes ins Freie gerettet. Verletzte gab es demnach nicht. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude überspringen konnten. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mindestens 150.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min