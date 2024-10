Stand: 24.10.2024 11:10 Uhr Nach Unfall mit Motorrad: Radfahrerin wird schwer verletzt

In Delmenhorst ist am Mittwoch eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Nach Informationen der Polizei kam die 64-jährige Frau mit ihrem Rad von einem Parkplatz und wollte eine Straße überqueren. Dabei habe sie eine 17-jährige Motorradfahrerin übersehen, so ein Sprecher. Die Radfahrerin wurde vom Motorrad erfasst und schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Bikerin blieb unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst