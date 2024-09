Stand: 09.09.2024 12:21 Uhr Nach Unfall: 18-Jähriger in Stuhr gaukelt Diebstahl vor

Nach einer Unfallflucht in Stuhr (Landkreis Diepholz) ermittelt die Polizei gegen einen 18-jährigen Autofahrer. Nach Angaben der Polizei wollte er am frühen Sonntagmorgen nach rechts in eine Straße abbiegen, kam dann aber von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Fahrer war demnach zunächst geflüchtet, meldete später bei der Polizei aber, dass sein Auto gestohlen wurde. Der 18-Jährige habe sich dabei in Widersprüche verwickelt, sodass die Beamten misstrauisch geworden seien, so die Polizei. Auch die Spuren am Unfallfahrzeug hätten darauf hingedeutet, dass er selbst der Fahrer war. Mehrere Tests zeigten laut Polizei, dass der Autofahrer betrunken war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die Polizei ermittelt.

