Nach Schiffsunfall: Hafeneinfahrt von Wangerooge wieder frei Stand: 25.06.2024 14:29 Uhr Die Hafeneinfahrt von der Insel Wangerooge ist nach der Blockade durch ein Frachtschiff wieder frei. Die "Amanda" war in der Nacht auf Grund gelaufen. Der Fährbetrieb soll am späten Nachmittag wieder starten.

Mit der einsetzenden Flut und der Hilfe eines Baggers kam das Schiff gegen 13.30 Uhr wieder frei, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Die Deutsche Bahn (DB) könne den Fährbetrieb wieder aufnehmen. Sie betreibt mit einer Tochtergesellschaft den Fährverkehr zur Insel. Aktuell sei der Fährbetrieb noch nicht wieder freigegeben, wie die DB auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Um 17 Uhr soll die Fähre von Harlesiel aus aber wieder fahren.

Schiff "Amanda" liegt wieder am Kai

Das dänische Schiff "Amanda" hatte sich in der Nacht bei Niedrigwasser an einer Sandbank festgefahren, wie der Fachbereichsleiter Schifffahrt des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Weser-Jade-Nordsee, Stephan Hellwig, sagte. Ursache sei vermutlich ein Navigationsfehler des Kapitäns gewesen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern eigenen Angaben zufolge an. Das Schiff liegt mittlerweile am Kai und soll von Fachleuten auf mögliche Schäden untersucht werden.

Fähren nach Wangerooge fielen wegen Blockade aus

Für Einheimische und Touristen war der Fährverkehr zur Ostfriesischen Insel eingestellt worden. Auch die Abfahrten mit der Schnellfähre "Watt Sprinter" fielen den Angaben zufolge aus. Die Inselflieger versuchten, zumindest einen Teil der Urlauber und Bewohner hin- und herzufliegen.

Sprecher: Passiert öfters, dass Schiffe hängen bleiben

Laut WSA-Fachbereichsleiter Hellwig ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Schiffe oder Fähren bei Niedrigwasser festfahren. "In der Wattfahrt passiert es öfter mal, dass Schiffe hängen bleiben", sagte der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Das passiere etwa zwei- bis dreimal im Jahr. Das 81 Meter lange Küstenmotorschiff "Amanda" kam laut Behörde aus Emden und war auf dem Weg nach Wangerooge. Es hatte demnach Steine für die Sanierung der Böschungen an der Insel geladen.

