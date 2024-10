Stand: 29.10.2024 14:13 Uhr Nach Raubüberfall in Bremen: Mann in Italien gefasst

Die Polizei Bremen hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Mitte Oktober ein Juweliergeschäft in der Altstadt überfallen zu haben. Nach Angaben eines Sprechers wurde der 26-jährige italienische Staatsbürger in Italien gefasst. Er soll nun nach Deutschland ausgeliefert werden. Bei dem Überfall Mitte Oktober soll er sich zunächst von einer Mitarbeiterin des Geschäfts Goldschmuck gezeigt haben lassen. Plötzlich habe er der Frau einen schwarzen Gegenstand in den Rücken gedrückt, den die Mitarbeiterin als Waffe wahrgenommen hatte. Der Unbekannte soll dann Schmuckstücke gegriffen haben und geflüchtet sein. Die intensive Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter war nun offenbar erfolgreich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min