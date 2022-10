Stand: 21.10.2022 20:11 Uhr Nach Notfall: Züge zwischen Bremen und Hannover rollen wieder

Ein Notarzteinsatz hat am Freitagnachmittag am Bahnhof Langwedel (Landkreis Verden) Zugausfälle und Verspätungen nach sich gezogen. Betroffen waren die Linien RE1 (Hannover-Bremen), RE 8 (Hannover-Bremerhaven) und RB37 (Uelzen-Bremen), wie die Bahn via Twitter mitteilte. Nach Ende des Einsatzes dauerte es noch mehrere Stunden, bis der Verkehr wieder nach Fahrplan lief.

