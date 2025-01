Stand: 10.01.2025 13:09 Uhr Nach Messerangriff durch Autofenster: Verdächtiger festgenommen

Nach einem Messerangriff auf einen Autofahrer durch das geöffnete Fenster der Fahrertür in Bremen hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Tatverdächtigen verhaftet. In der Nacht zu Freitag konnten Spezialkräfte den 16-Jährigen vorläufig festnehmen. Am Freitag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler demnach verschiedene Beweismittel, zum Beispiel mehrere Messer, eine Schreckschusswaffe, eine Machete und auch Drogen. Dem Jugendlichen wird nach Polizeiangaben vorgeworfen, am Freitagabend vergangener Woche einen 18-Jährigen in Bremen durch das geöffnete Fenster der Fahrertür attackiert zu haben. Das Opfer wurde durch Messerstiche schwer verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen sind nach Polizeiangaben darüber hinaus ein 17- und ein 19-Jähriger wegen schwerer räuberischer Erpressung in den Fokus geraten. Dabei untersuchen die Beamten demnnach nach auch die genauen Hintergründe, Täter und das Opfer sollen sich zum Teil gekannt haben. Die genauen Zusammenhänge nannte die Polizei auf NDR Nachfrage nicht.

