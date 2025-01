Stand: 09.01.2025 23:47 Uhr Autofahrer in Bremen wird durchs Fenster mit Messer attackiert

Ein Autofahrer ist in Bremen durch sein Fahrerfenster angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 18-Jährige fuhr davon und prallte wenig später mit dem Fahrzeug frontal gegen eine Hauswand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zu den weiteren Umständen wollte sich die Staatsanwaltschaft mit Hinblick auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht äußern. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend im Bremer Stadtteil Mahndorf. Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min