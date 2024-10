Stand: 09.10.2024 11:43 Uhr Nach Keimfund: Klinikum Bremerhaven findet Übergangslösung

Nach dem Fund von Keimen auf der Neugeborenen-Intensivstation im Klinikum Reinkenheide in Bremerhaven hat das Krankenhaus eine Übergangslösung eingerichtet. Laut Klinikum steht nun eine zweite Station zur Verfügung, auf der wieder Früh- und Neugeborene versorgt werden können. Die neue Station sei räumlich getrennt von der bisherigen. Aktuell stünden vier Betten zur Verfügung. Sollte der Bedarf allerdings steigen, könne aufgestockt werden, so ein Sprecher des Krankenhauses. Normalerweise hat das Bremerhavener Krankenhaus zwölf Betten auf der Intensivstation für Früh- und Neugeborene. Nach einem Keimfund am Samstag wurde dort aber ein Aufnahmestopp verhängt. Laut Klinikum sind die betroffenen Kinder weiter stabil und zeigen keine schwere Erkrankung. Sobald sie entlassen werden können, werde die Station von Grund auf gereinigt. Woher der Keim kommt, werde noch untersucht.

