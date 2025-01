Nach Hausbrand in Hude: Viel Solidarität für junge Familie Stand: 02.01.2025 19:39 Uhr Nach einem Hausbrand in Hude (Landkreis Oldenburg) erfährt eine junge Familie viel Solidarität in Form von Spenden. Ein Feuer am Silvesterabend hatte ihr Haus unbewohnbar gemacht.

Die Spendenaktion läuft über die Online-Plattform "gofundme". Dort kamen bis Donnerstagabend bereits mehr als 50.000 Euro zusammen. Initiiert wurde die Aktion offenbar von einer engen Freundin der vierköpfigen Familie. Das ursprüngliche Ziel seien 20.000 Euro gewesen, schreibt diese auf der Plattform. Sie spricht von einer überwältigenden Unterstützung. Zuerst hatte die "Nordwest Zeitung" über den Spendenaufruf berichtet.

Videos 1 Min Hude: Familie verliert Zuhause an die Flammen Eltern und ihre beiden Kinder retteten sich ins Freie. Der Schaden liegt im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich. (01.01.2025) 1 Min

Polizei schätzt Schaden auf sechsstellige Summe

Das Haus war am Silvesterabend in Brand geraten. Beim Eintreffen der Retter hätten bereits das Haus, eine Garage und zwei Autos in Flammen gestanden, so die Polizei. Die Bewohner, ein 35 Jahre alter Mann, eine 32 Jahre alte Frau sowie zwei drei und vier Jahre alte Kinder hätten das Haus selbständig und unverletzt verlassen, hieß es. Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude überspringen konnten. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine sechsstellige Summe und das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Familie ist bei Angehörigen untergekommen. Über die Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

