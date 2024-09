Stand: 04.09.2024 10:47 Uhr Nach Geldbörsen-Raub: Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtigem

Die Polizei sucht nach einem Mann, der Ende Juni in einem Discountmarkt in Kirchhatten (Landkreis Oldenburg) einer 70-Jährigen die Geldbörse beim Einkaufen gestohlen haben soll. Kurz nach der Tat habe er gemeinsam mit einem anderen Mann versucht, mit Hilfe der EC-Karte Geld in einer Bank abzuheben. Das Vorhaben sei aber an der Eingabe der PIN gescheitert, so die Polizei. Mithilfe von Videoaufnahmen konnte demnach einer der beiden Verdächtigen identifiziert werden. Die Beamten verdächtigen beide Männer, gewerbsmäßig im norddeutschen Raum zu agieren. Unter anderem sollen sie bereits in Hamburg, Hannover und Goslar ähnliche Straftaten begangen haben. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04431) 94 10 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min