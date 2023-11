Stand: 11.11.2023 09:29 Uhr Nach Frachter-Kollision: Tauch-Einsatz zur gesunkenen "Verity"

Am Wrack des in der Nordsee gesunkenen Frachters "Verity" sollen am Samstag die Masten gekappt werden. So soll wieder mehr Wassertiefe in einer der weltweit meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen erreicht werden. Das teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit. Aktuell liegen den Angaben zufolge zwischen Masten und Oberfläche nur etwa 15 Meter. Das vom Reeder der 'Verity' beauftragte Bergungsunternehmen habe ein Taucherschiff und einen Schlepper organisiert, hieß es. Das Wrack werde zudem auch auf Leckagen untersucht. Die Arbeiten sollen zwei Tage dauern. Der Frachter war am 24. Oktober nach einer Kollision mit der "Polesie" zwischen Helgoland und Langeoog gesunken. Der Kapitän der "Verity" kam dabei ums Leben. Vier weitere Besatzungsmitglieder werden vermisst. Die Behörden rechnen nicht mehr damit, sie lebend zu finden.

