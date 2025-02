Stand: 03.02.2025 15:58 Uhr Nach Fahndung mit Foto: Mutmaßliche Geldwäscherin identifiziert

Die Polizei Bremen hat eine Frau identifiziert, die unter falschem Namen Bankkonten eröffnet und damit betrogen haben soll. Dies teilten die Beamten am Donnerstag mit. Die Ermittler waren von Geldwäsche ausgegangen. Sie hatten ein Foto der Tatverdächtigen veröffentlicht und um Hinweise gebeten. Die Frau soll bereits im Februar 2022 mit falschem Ausweis Konten bei drei Bremer Banken eröffnet haben, hieß es. Auf diesen Konten seien dann Zahlungen in fünfstelliger Höhe aus illegalen Geschäften oder Straftaten eingegangen. Diese wurden laut Polizei auf andere Konten weitergeleitet. Die Ermittlungsarbeit dauere an.

