Nach Brückeneinsturz in Baltimore: Gefahr auch für Nordseeküste?

Nach dem Einsturz einer Autobahn-Brücke in Baltimore in den USA mit mehreren Toten warnt die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) vor steigenden Gefahren für und durch den Schiffsverkehr. Eine Havarie wie die desContainer-Riesen "Dali" in der Nacht zu Dienstag könne es in ähnlicher Weise zu jeder Zeit auch in Deutschland geben, sagte der SDN-Vorsitzende Gerd-Christian Wagner. Gerade bei Mega-Schiffen könne eines von ihnen schon für eine nicht zu bewältigende Katastrophe reichen. Wagner verweist darauf, dass schon die Kollision eines sehr viel kleineren Binnenschiffes mit einer Eisenbahnbrücke auf der Hunte bei Elsfleth Ende Februar für eine weitgehende Blockade gleich dreier Seehäfen gesorgt hatte. Neben dem zunehmenden Schiffsverkehr seien auch zusätzliche Anlagen im Meer und an der Küste wie LNG-Terminals und Windparks ein Problem.

