Stand: 12.04.2024 21:48 Uhr Nach Brandanschlag: Weil besucht Synagoge in Oldenburg

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Freitagabend die Synagoge in Oldenburg besucht. Hintergrund war der Brandanschlag auf das Gebäude in der vergangenen Woche. Der Ministerpräsident wollte mit dem Besuch bei der jüdischen Gemeinde seine Solidarität zum Ausdruck bringen und zeigte sich bestürzt über den Antisemitismus: "Der Anschlag in Oldenburg hat bei vielen von Ihnen eine schon zuvor infolge von Anfeindungen entstandene Verunsicherung weiter verstärkt. Dass Menschen jüdischen Glaubens sich in Deutschland und in Niedersachsen nicht mehr sicher fühlen, erschüttert mich zutiefst." Weil bedankte sich bei den zahlreichen Menschen in Oldenburg und Niedersachsen für ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde und bei den beiden Hausmeistern für ihr schnelles Eingreifen. Die zwei Männer hatten das Feuer an der Eingangstür gelöscht. Begleitet wurde Weil von Michael Fürst, Präsident der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, der Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) und Oldenburgs Oberbürgermeister, Jürgen Krogmann (SPD).

