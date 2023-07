Nach Blockade von Zug in Achim: Sicherheitskonzept entwickelt Stand: 21.07.2023 15:49 Uhr Die Bundespolizei, die Stadt und die Bahn haben für den Bahnhof in Achim ein Sicherheitskonzept entwickelt. Grund: Rund 200 Amazon-Mitarbeitende waren über die Gleise gelaufen, um einen Zug zu erwischen.

Der Weg zum Bahnsteig sei nun mit Absperrungen wie sonst bei Baustellen gesichert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag. Angestellte weisen zudem auf die Wege hin. Bereits am Donnerstag haben Streifenpolizisten den Bahnhof in Achim (Landkreis Verden) gesichert. Am Mittwoch waren rund 200 Amazon-Mitarbeitende durch die Büsche - und nicht wie vorgeschrieben durch die Unterführung - auf das Gleis gelaufen, eine Gruppe hatte einen Zug an der Abfahrt gehindert. Anschließend stiegen alle in die Bahn ein.

Streifen sollen Bahnhof zusätzlich absichern

Die Bundespolizei will mit dem Amazon-Werk auch die Dienstpläne abgleichen. "Wir klären die Schwerpunktzeiten ab. Wann kommen die Leute zu Schichtbeginn, wann gehen die Leute wieder?", sagte der Sprecher. Sollte der Andrang absehbar besonders groß sein, sollen Streifen den Bahnhof erneut absichern. Die Maßnahmen sind allerdings nur bis zum 11. August gültig. Dann soll eine Baustelle aufgelöst werden, die aktuell für Verspätungen der Werksbusse verantwortlich gemacht wird. Diese sollen die Mitarbeitenden pünktlich zum Bahnhof bringen.

Zu viele Amazon-Mitarbeiter: Mehr Züge und Abfahrtszeiten

Schon in der Vergangenheit kam es zu Problemen am Achimer Bahnhof. So wurde der Zug durch die große Anzahl der Mitarbeitenden zu voll. Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) hat nach eigenen Angaben völlig unabhängig von dem Vorfall am Mittwoch geprüft, ob zusätzliche Züge zwischen Achim und Bremen eingesetzt werden könnten. Von Dezember 2024 an soll am frühen Nachmittag ein weiterer Regionalzug mit 300 Plätzen fahren, erklärte LNVG-Sprecher Dirk Altwig dem NDR in Niedersachsen. Ab 2030 sollen die Züge demnach zwischen Bremen und Hannover im 30-Minuten-Takt fahren - sollte es das Netz der Deutschen Bahn ermöglichen. Der Fahrgastverband Pro Bahn in Niedersachsen hatte dies bereits während der Planung des Amazon-Werks gefordert.

