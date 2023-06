Stand: 08.06.2023 17:41 Uhr Auto fährt gegen Bäume - Fahrer fallen Drogen aus der Tasche

Bei einem Verkehrsunfall in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) ist am Donnerstagmorgen ein 25-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto von der unbefestigten Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Gegenüber den Einsatzkräften machte der Verletzte widersprüchliche Angaben: Zunächst behauptete er, als Fußgänger in den Unfall verwickelt worden zu sein. Dann erklärte er, er sei der Beifahrer gewesen. Laut Polizei wurde eine Blutentnahme angeordnet, da nicht auszuschließen sei, dass der 25-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe. Nach Angaben der Polizei fanden sich geringe Mengen illegaler Drogen im Unfallfahrzeug. Beim Transport auf der Krankentrage sei dem Mann ein weiteres Tütchen mit Drogen aus der Tasche gefallen. Später habe man festgestellt, dass der Unfall-Pkw nicht zugelassen und versichert gewesen sei, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Kennzeichen seien zudem vor mehreren Tagen in Bremerhaven entwendet worden.

