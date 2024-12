Stand: 06.12.2024 09:57 Uhr Mutter mit Baby bei Unfall auf A1 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Bakum (Landkreis Vechta) sind in der Nacht zu Freitag vier Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Laut Polizei geriet ein Auto aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und stieß mit einem Elektroauto zusammen. Dieses fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrer wurde leicht verletzt. In dem ins Schleudern geratenen Auto saß eine dreiköpfige Familie: Die 36 Jahre alte Mutter auf dem Beifahrersitz und ihr Baby wurden lebensgefährlich verletzt, der Vater am Steuer erlitt leichte Verletzungen. Die A1 war in Richtung Hamburg zwischen Vechta und Cloppenburg zeitweise voll gesperrt. Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens 75.000 Euro. Die Feuerwehrkräfte seien zuerst nicht zur Unfallstelle durchgekommen, weil viele Autofahrerinnen und Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet hätten, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe sich mühsam durch den Stau kämpfen müssen. Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer sei sogar durch die Unfallstelle gefahren und habe so den Einsatz behindert.

