Stand: 16.08.2023 12:40 Uhr Mutmaßlicher Geldautomaten-Aufbrecher droht mit Brecheisen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Geldautomaten-Aufbrecher in der Nacht zu Mittwoch in Bremerhaven festgenommen. Dabei kam es zu einer bedrohlichen Situation, sodass die Polizisten den Einsatz der Schusswaffe androhen mussten, wie es in einer Mitteilung hieß. Zuvor war einer Streife ein beschädigter Geldautomat aufgefallen. Davor stand ein Mann, der zunächst in einem Hauseingang verschwand. Später kam er wieder hervor und sprach mit den Polizisten. Nun gab sich ein weiterer Mann als Zeuge zu erkennen. Er berichtete, dass der andere versucht habe, den Geldautomaten aufzubrechen. Daraufhin griff der mutmaßliche Geldautomaten-Aufbrecher zu einem am Boden liegenden Brecheisen. Er sei damit bedrohlich auf den Zeugen losgegangen, hieß es weiter. Die Polizeibeamten wiesen den Angreifer demnach an, die Metallstange wegzulegen, doch das tat er nicht. Da Gefahr für Leib und Leben des Zeugen bestand, drohten die Beamten den Einsatz der Schusswaffe an. Schließlich warf der Mann das Brecheisen weg und wurde von den Beamten überwältigt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2023 | 13:30 Uhr