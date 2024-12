Muslimisches Gräberfeld in Lohne: Bürgermeisterin stellt Idee vor Stand: 05.12.2024 16:15 Uhr Seit über 15 Jahren wünscht sich der Islamische Kulturverein in Lohne, Bürgerinnen und Bürger aus Lohne mit muslimischem Glauben in der Stadt beerdigen zu können. Nun könnte es bald eine Lösung geben.

Eigentlich gibt es in der Stadt Lohne (Landkreis Vechta) nur christliche Friedhöfe. Bürgermeisterin Henrike Voet (CDU) schlägt nun ein muslimisches Gräberfeld auf dem katholischen Friedhof der Lohner St. Gertrud Gemeinde vor. Erste Gespräche mit der katholischen Kirchengemeinde seien vielversprechend gelaufen, so Voet. Auch Weihbischof Theising habe zugesagt, das Vorhaben zu unterstützen, heißt es von der Stadt.

Bestattungen nach muslimischem Ritus auch in Lohne?

Mit dem muslimischen Gräberfeld auf dem katholischen Friedhof der St. Gertrud Gemeinde seien die vorherigen Pläne für einen kommunalen Friedhof am Stadtrand vom Tisch. Ein Gräberfeld sei kurzfristiger und auch kostengünstiger umzusetzen, so Bürgemeisterin Voet. Sie befürwortet es außerdem, dass die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger auch über den Tod hinaus mitten in der Stadt einen Platz haben. Der Islamische Kulturverein will die weiteren Gespräche konstruktiv begleiten.

