Motorradfahrer flüchtet in Schortens vor der Polizei

In Schortens im Landkreis Friesland hat ein Motorradfahrer am Freitagabend versucht, sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Als die Beamten den Mann überprüfen wollten, sei dieser mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei seiner Flucht habe er mindestens in einem Fall einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Polizei gelang es, den 27-jährigen Wilhelmshavener in Jever zu stellen. Zuvor hatte der Mann laut Polizei vergeblich versucht, Kennzeichen, Fahrzeugschlüssel und Teile seiner Kleidung zu verstecken. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad stillgelegt und das Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgestellt war. Der Wilhelmshavener hatte zudem keinen Führerschein. Die Polizei stellte daraufhin das Motorrad sicher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04461) 74 49-0 bei der Polizei zu melden.

