Stand: 27.05.2024 20:09 Uhr Motorradfahrer fährt mit Tempo 140 durch 70-Zone

Ein Motorradfahrer aus Wilhelmshaven ist am Sonntag mit seinem Krad mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. Das teilt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland am Montag mit. Der Motorradfahrer wurde zwischen Waddewarden und Hooksiel (Landkreis Friesland) in einer Zone gemessen, in der nur Tempo 70 erlaubt war. Der Wilhelmshavener war mit seinem Zweirad aber mit 141 Kilometern pro Stunde unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 600 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot. Insgesamt stellten die Beamten bei ihrer Verkehrskontrolle 20 Verstöße fest. Den heftigsten Verstoß hatte der Motorradfahrer verursacht.

