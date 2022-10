Stand: 07.10.2022 13:08 Uhr Motorradfahrer bei Unfall in Geestland schwer verletzt

In Geestland im Landkreis Cuxhaven ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein 26-Jähriger wollte demnach mit seinem Auto nach links auf den Parkplatz einer Werkstatt abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 48-Jährigen auf seinem Motorrad. Bei der Kollision verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt, stand aber unter Schock.

