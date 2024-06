Stand: 08.06.2024 15:00 Uhr Motorrad wird von Reifen erwischt: Fahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Westoverledingen (Landkreis Leer) schwer verletzt worden. Der 32-Jährige stürzte nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag von seinem Motorrad, nachdem ein Reifen gegen das Fahrzeug geprallt war. Der Reifen hatte sich vom Anhänger eines Autos gelöst und war dann in den Gegenverkehr gerollt. Er war erst gegen ein Auto und dann gegen das Motorrad geprallt. Die beteiligten Fahrzeuge seien bei dem Unfall zum Teil stark beschädigt worden und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

