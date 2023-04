Stand: 15.04.2023 14:08 Uhr Mögliche Bombe in Dörverden: Experten aus Hannover im Einsatz

Bombenfund in Dörverden? Ein Hausbesitzer hat am späten Freitagnachmittag einen unbekannten metallischen Gegenstand in seinem Garten im Landkreis Verden gefunden. Der Mann stieß beim Umgraben auf den Gegenstand und alarmierte die Polizei, wie diese am Samstagmittag mitteilte. Die Beamten gingen nach einer ersten Sichtung von einem alten Geschoss oder Ähnlichem aus. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover rückte an, legte den Gegenstand frei und transportierte ihn ab. Jetzt wird den Angaben zufolge untersucht, worum es sich bei dem ausgegrabenen Gegenstand handelt. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat laut Polizei nicht bestanden.

