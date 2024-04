Stand: 09.04.2024 12:46 Uhr Mitten in der Nacht: Falsche Polizisten rufen an

In Bremervörde hat bei zwei Personen in der Nacht zu Dienstag das Telefon geklingelt. Es handelte sich nicht um Notfälle, sondern um Betrugsversuche. Das teilte die Polizei mit. Bei einer 46-Jährigen meldete sich um 1.35 Uhr ein angeblicher Hauptkommissar. Die Frau solle Türen und Fenster schließen, so seine Anweisung. Die 46-Jährige legte auf. Kurz vor 2 Uhr erhielt ein 75-Jähriger einen Anruf: Ein angeblicher Polizist berichtete, in der Nachbarschaft seien zwei Täter festgenommen worden, zwei Komplizen seien auf der Flucht. Der 75-Jährige sagte, er wolle bei der Polizei zurückrufen - der Anrufer beendete sofort das Gespräch.

