Mit bloßem Auge erkennbar: Jupiter zeigt sich am Nachthimmel

Jupiter erreicht heute seine beste Stellung des Jahres: Der größte Planet unseres Sonnensystems kommt dabei der Erde so nah wie selten, berichtete der "Deutschlandfunk". Dadurch leuchtet er auch am Nachthimmel über Niedersachsen besonders hell und ist gut zu erkennen. Jupiter steht der Sonne von der Erde aus gesehen direkt gegenüber, weshalb er derzeit mit Sonnenuntergang auf- und mit Sonnenaufgang wieder untergeht. Der Planet ist somit die ganze Nacht am Himmel zu sehen. Den geringsten Abstand zur Erde erreichte er bereits am 1. November mit einer Entfernung von 596 Millionen Kilometern.

VIDEO: Jupiter zeigt sich so schön wie nie (03.11.2023) (2 Min)

