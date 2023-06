Stand: 10.06.2023 14:51 Uhr Mit Messer und Machete unterwegs: Polizei entwaffnet 19-Jährige

Polizisten haben in Bremerhaven eine Elektroschockpistole - einen sogenannten Taser - gegen eine 19-Jährige eingesetzt. Die junge Frau war laut Polizei am Freitagabend mit einer Machete und einem Messer bewaffnet auf einer Straße in Bremerhaven unterwegs. Sie habe sich offenbar in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden, hieß es. Die Frau habe die Waffen nicht abgelegt, obwohl sie dazu aufgefordert worden sei. Stattdessen sei sie bedrohend auf die Beamten zugekommen. Die 19-Jährige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.

