Stand: 10.06.2023 12:14 Uhr Mit 2,39 Promille auf E-Scooter - Kurze Flucht in Delmenhorst

Am Freitagabend haben Polizisten in Delmenhorst einen E-Scooter-Fahrer angehalten. Den Beamten zufolge war er in Schlangenlinien gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,39 Promille. Als der 34-Jährige zur Wache gebracht werden sollte, setzte er sich mit seinem E-Roller wieder in Bewegung und versuchte zu fliehen. "Nach wenigen Metern scheiterte der Fluchtversuch, da ein Beamter ihn fußläufig eingeholt hatte", teilte die Polizei mit.

Weitere Informationen Betrunken auf dem E-Scooter: Polizei will Trend stoppen In Göttingen versucht die Polizei es mit Kontrollen, will aber auch mit den Fahrerinnen und Fahrern ins Gespräch kommen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.06.2023 | 11:00 Uhr