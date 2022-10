Stand: 06.10.2022 09:01 Uhr Missbrauch an Spielplätzen: Bewährungsstrafe für Täter

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein 27 Jahre alter Mann zu 23 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Angeklagte hatte 2020 in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) mit mehreren Kindern in der Nähe von Spielplätzen Kontakte geknüpft. Er soll die Kinder dort zunächst mit mitgeführten Messern und mit Pfeil und Bogen begeistert haben, bis es von Seiten des Angeklagten zu sexuellen Handlungen kam. Um die Kinder zum Schweigen zu bringen, gründete er mit ihnen einen Geheimbund, über den man nichts verraten dürfe, so der Plan des Angeklagten. Erst als der Vater eines der Opfer eine komische Nachricht auf dem Laptop seines Sohnes fand, konnte dem Spuk ein Ende bereitet werden. Das Gericht legte zusätzlich zu der Bewährungsstrafe fest, dass sich der Verurteilte Kindern nicht mehr nähern darf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.10.2022 | 07:30 Uhr