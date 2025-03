Minsener Oog: Gestrandeter Buckelwal wird Forschungsobjekt Stand: 05.03.2025 11:17 Uhr Der auf der unbewohnten Nordseeinsel Minsener Oog angespülte, tote Buckelwal soll kontrolliert verwesen. Forschende erhoffen sich Erkenntnisse über den Effekt von Aas auf den Nationalpark Wattenmeer.

Sie sehen in dem Walkadaver die einmalige Chance, zu beobachten, was genau beim Verwesen eines solch großen Tieres passiert. Normalerweise werden Kadaver dieser Größe abtransportiert. Da der tote Buckelwal auf der Insel östlich von Wangerooge aber so liegt, dass er selbst bei Flut nicht weggespült kann und damit keine Gefahr für die Schifffahrt darstellt, könne er an Ort und Stelle liegen bleiben - hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) entschieden. Herausgefunden werden soll nun, welche Tiere sich von dem Aas ernähren, welche Mikroorganismen den Kadaver zersetzen und wie sich das auf die Artenvielfalt auswirkt. Der Wal war vergangene Woche von einem Hubschrauber aus auf der Vogelschutzinsel Minsener Oog entdeckt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.03.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Artenschutz