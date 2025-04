Stand: 22.04.2025 09:52 Uhr Toter Pottwal vor Sylt: Proben werden in Belgien untersucht

Teile des vor rund zwei Monaten auf Sylt (Kreis Nordfriesland) geborgenen Pottwal-Kadavers werden jetzt auch in Belgien untersucht. Das teilte das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum (Kreis Dithmarschen) mit. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Lüttich wollen demnach mithilfe der Proben mehr über junge, männliche Pottwale wissen. Über diese Tiere sei bisher eher wenig bekannt.

Die Todesursache des Pottwals steht inzwischen fest: Laut ITAW ist das am 17. Februar tot vor Sylt geborgene Tier an seinem eigenen Gewicht erstickt. Gewässer mit Ebbe und Flut - wie eben die Nordsee - kennen Pottwale nicht. Wenn ein Pottwal auf Grund liege, werde er von seinem eigenen Körpergewicht erdrückt, so die Experten vom ITAW in Büsum. Dort werden Proben des Tieres derzeit unter anderem auf Pestizide untersucht.

