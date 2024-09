Stand: 16.09.2024 13:19 Uhr Mindestens acht Feuer in Wilhelmshaven - Polizei ermittelt

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag im Stadtgebiet von Wilhelmshaven mehrere Müll- und Wertstoffcontainer in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um insgesamt sieben Sachbeschädigungen durch Feuer und eine versuchte Brandstiftung. Bei Letzterer wurden mehrere Hausmülltonnen direkt an dem Gebäude des Besucherzentrums Wattenmeerhaus angezündet. Die Feuer seien dann auf die Fassade des Gebäudes übergesprungen, so die Polizei. Die Tür wurde stark beschädigt. Zudem drang Rauch in das Gebäude, der die Brandmelder auslöste. Laut Polizei Wilhelmshaven entstand an dem Gebäude erheblicher Schaden am Gebäude, "sodass der Verdacht der versuchten Brandstiftung angenommen werden muss". Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04421) 94 20 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min