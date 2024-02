Millionenschaden: Feuer zerstört Sporthalle von Grundschule Stand: 18.02.2024 18:14 Uhr Bei einem Brand in der Sporthalle einer Grundschule in Moormerland (Landkreis Leer) ist laut Polizei ein Millionenschaden entstanden. Wegen leicht brennbarer Baumaterialien konnte sich das Feuer schnell ausweiten.

Nach Angaben der Feuerwehr breiteten sich die Flammen vor allem über das in der Sporthalle verwendete Isoliermaterial aus. Auch Turnmatten und andere Sportgeräte hätten den Brand beschleunigt, hieß es. Zudem habe starker Wind das Feuer angefacht. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner hatten den Brand in der Nacht zu Freitag gemeldet. Es habe ein beißender Geruch in der Luft gelegen, so ein Anwohner. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen. Bei dem Einsatz erlitt ein Feuerwehrmann den Angaben zufolge eine Rauchgasvergiftung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund eine Million Euro.

Brandermittler der Polizei wollen Gebäude untersuchen

Das Dach des Gebäudes stürzte während der Löscharbeiten ein. Polizeiangaben zufolge musste ein angrenzendes Einfamilienhaus evakuiert und eine Bahnstrecke in der Nähe zeitweise gesperrt werden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Am Freitag wollten Brandermittlerinnen und Brandermittler der Polizei das Gebäude untersuchen.

