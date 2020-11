Meyer Werft holt "Odyssey of the Seas" aus dem Baudock Stand: 28.11.2020 13:20 Uhr Wegen der Corona-Pandemie ist das Spektakel auch diesmal ohne Zuschauer geblieben: Die 347,1 Meter lange "Odyssey of the Seas" hat das überdachte Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen.

Nach dem Ausdocken am Sonnabend sollte der neue Luxusliner für die Reederei Royal Caribbean an der Ausrüstungspier im Werfthafen festmachen, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Zunächst würden Masten und Schornstein per Kran auf das Schiff gehoben und montiert, anschließend seien mehrere Tests geplant. Gegen Abend werde das Schiff an die Ausrüstungspier zurückkehren, hieß es weiter.

Innenausbau der "Odyssey of the Seas" steht an

In den kommenden Monaten soll den Angaben zufolge insbesondere der Innenausbau der "Odyssey of the Seas" beendet werden. Anschließend werde das Kreuzfahrtschiff über die Ems zur Nordsee überführt. Ursprünglich war für diesen Monat bereits die Übergabe des Luxusliners geplant. Der Termin wurde laut Royal Caribbean jedoch auf April verschoben. Die Meyer Werft steht derzeit wegen der Corona-Krise in Gesprächen mit allen Kunden, um die Schiffsbauten zu strecken.

