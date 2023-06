Meyer Werft: Überführung der "Silver Nova" hat begonnen Stand: 05.06.2023 07:12 Uhr Das neue Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft ist auf dem Weg in Richtung Nordsee. Für die Überführung der "Silver Nova" musste die Ems aufgestaut werden. Das kritisieren Umweltschützer.

Die Überführung der "Silver Nova" hat laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) um 5 Uhr begonnen. Der Ozeanriese der Reederei Silversea Cruises soll die Jann-Berghaus-Brücke in Leer um 10 Uhr und das Emssperrwerk aller Voraussicht nach um 14.15 Uhr passieren.

Neues System versorgt "Silver Nova" mit Strom

Der Luxusliner hat ein neues Treibstoff- und Energiekonzept. Damit soll es nach Angaben der Meyer Werft umweltfreundlicher fahren als andere Schiffe. Angetrieben wird es mit Flüssigerdgas (LNG). Ein Brennstoffzellensystem und Batterien sollen den Energiebedarf an Bord abdecken, wie die Werft mitteilte. Daran haben die Meyer Gruppe und der Brennstoffzellenhersteller Freudenberg jahrelang geforscht. Das System soll nun auf See getestet werden - Ziel ist es, in Zukunft weitere Schiffe auf diese Art mit Strom zu versorgen.

Überführung laut Umweltschützern Gefahr für Tierwelt

Um die Ems aufzustauen, wurde das Emssperrwerk bei Gandersum (Landkreis Leer) geschlossen. Umweltschützerinnen und Umweltschützer kritisieren die Überführung des Kreuzfahrtschiffs. Das Aufstauen der Ems sei eine Gefahr für die Tierwelt, hieß es. Die Brut und Aufzucht vieler Vögel und Wassertiere werde dadurch gefährdet.

VIDEO: Papenburg: Kreuzfahrtschiff "Arvia" verlässt Dockhalle (27.08.2022) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe