Stand: 14.02.2020 08:31 Uhr Meyer Werft: "Iona" hat Baudock verlassen

Das Kreuzfahrtschiff "Iona" hat am frühen Freitagmorgen rund acht Monate nach Kiellegung planmäßig das Baudock der Meyer Werft verlassen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das fast 350 Meter lange Schiff für mehr als 5.000 Passagiere ist der 50. Kreuzfahrtriese der Werft. Es liegt jetzt am Ausrüstungspier der Werft.

VIDEO: 50. Kreuzfahrtschiff "Iona" verlässt Meyer Werft (2 Min)

Emsüberführung im März

Die "Iona" hat 184.000 BRZ (Bruttoraumzahl), ist 344,5 Meter lang und 42 Meter breit. Laut Werft kann das Schiff nahezu komplett mit Flüssiggas (LNG) angetrieben werden. Lediglich der Start der Maschinen müsse mit Diesel erfolgen. Am Ausrüstungspier soll die "Iona" in den nächsten Wochen ihre Schornsteinverkleidung erhalten. Ende März steht voraussichtlich die Ems-Überführung in die Nordsee an. Gebaut wird das Schiff für die britische Reederei P&O Cruises.

