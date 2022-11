Methanol betriebenes Forschungsschiff "Uthörn II" getauft Stand: 01.11.2022 13:01 Uhr In Berne in der Wesermarsch ist am Dienstag das neue Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) getauft worden. Die "Uthörn II" setze Maßstäbe für den Umweltschutz auf dem Meer, so das AWI.

Laut AWI ist die "Uthörn II" das erste Seeschiff weltweit, das für den Betrieb mit grünem Methanol gebaut wurde. Durch den Methanol-Antrieb sei sie nahezu CO2-neutral auf der Nordsee unterwegs, heißt es. Auch beim Heizen und Kühlen spart der neue Forschungskutter Energie - die nämlich wird aus dem Seewasser gewonnen: Zum ersten Mal komme eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe an Bord eines Schiffes zum Einsatz, so das AWI. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizkessel braucht die Pumpe nur ein Fünftel der Energie. Die Fassmer Werft hat den neuen Forschungskutter in gut zweijähriger Arbeit in Berne (Landkreis Wesermarsch) gebaut.

VIDEO: Zeitraffer: Das Forschungsschiff "Uthörn II" wird gebaut (1 Min)

Die "Uthörn II" Name: "Uthörn II" (wie die kleine Nebeninsel von Sylt)

Heimathafen: Helgoland

Länge: 35 Meter

Breite: 9 Meter

Max. Tiefgang: 2,20 Meter

Max. Verdrängung: 443 t

Motorleistung: 2x 300 kW

Reichweite: 1.200 Seemeilen

Max. Geschwindigkeit: 10 Knoten

Einsatzgebiet: Deutsche Bucht

Schiffscrew: 5

Tage auf See pro Jahr: rund 280

Forschende bei Tagesfahrten: 25

Forschende bei mehrtägigen Expeditionen: 4

40 Jahre alter Forschungskutter wird ersetzt

Der Bund hat den Neubau mit knapp 14,5 Millionen Euro gefördert. Zur Taufe wurde daher unter anderem Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in Berne erwartet. Die neue "Uthörn" ersetzt den 1982 in Dienst gestellten Forschungskutter gleichen Namens. Er verbrauchte laut AWI im Schnitt pro Jahr 76 Tonnen Dieselöl, was den Angaben zufolge einem CO2- Ausstoß von rund 243 Tonnen entspricht. Haupteinsatzgebiet der "Uthörn II" bleibt die Nordsee mit einem regionalen Schwerpunkt im Umfeld der vom AWI betriebenen Inselstation auf Helgoland.

