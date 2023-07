Stand: 30.07.2023 14:46 Uhr Meteore sind los: Sternschnuppen flitzen über Niedersachsens Himmel

Sommerzeit ist Sternschnuppen-Zeit. An diesem Wochenende erreichen die sogenannten Alpha-Capricorniden ihren Höhepunkt. Besonders gut waren die Sternschnuppen in der Nacht zu Sonntag von Harpstedt im Landkreis Oldenburg aus am Nachthimmel zu sehen. Diese Sternschnuppen leuchten gelb und sind relativ langsam. Neben den Alpha-Capricorniden sind in diesen Nächten auch die Südlichen Delta-Aquariden zu sehen, die deutlich schneller sind. Sie schicken pro Stunde rund 25 Sternschnuppen. Eine gute Zeit, in die Sterne zu blicken, ist ab Mitternacht.

VIDEO: Sommerzeit ist Zeit der Sternschnuppen (30.07.2023) (1 Min)

Weitere Informationen Mehrere Sternschnuppen-Schwärme zugleich Anfang Juli flitzen sie nur vereinzelt, dann tauchen die ersten Sternschnuppen der Perseiden in der Sommernacht auf. In den letzten Julinächten tun sich mehrere Meteorströme zusammen und schicken reichlich Sternschnuppen. extern Vorhersage Wetter Niedersachsen

