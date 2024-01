Messerstecherei vor Bremer Hauptbahnhof: Soldaten schreiten ein Stand: 19.01.2024 16:54 Uhr Zwei junge Männer sind am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) vor dem Bremer Hauptbahnhof mit Messern aufeinander losgegangen. Zufällig anwesende Bundeswehrsoldaten halfen der Polizei, sie zu überwältigen.

Die beiden 17- und 18- Jahre alte Männer waren am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in einen Streit geraten. Beide zückten Messer und gingen aufeinander los, wie die Bundespolizei mitteilte. Der jüngere verletzte den 18-Jährigen demnach im Gesicht. Während der Auseinandersetzung verlagerte sich das Geschehen zunächst in den Bahnhof, kurz darauf auf den Vorplatz.

Soldaten helfen beim Überwältigen der Männer

Dort überwältigten Beamte der Landes- und Bundespolizei mit Unterstützung reisender Bundeswehrsoldaten und Mitarbeitern der DB-Sicherheit die beiden Männer, wie es weiter hieß. Sie wurden vorläufig festgenommen. Der 18-Jährige sei zur Behandlung seiner Schnittverletzung in ein Krankenhaus und der 17-Jährige auf die Wache der Bundespolizei am Bahnhof gebracht worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

