Stand: 29.09.2023 18:53 Uhr Mehrere Autos kollidieren auf A28 bei Hatten - neun Verletzte

Auf der A28 bei Hatten (Landkreis Oldenburg) sind am Freitag bei einem Unfall mit vier Autos insgesamt neun Menschen verletzt worden, darunter eine 60 Jahre alte Frau schwer. Laut Polizei hatte ein 41-jähriger Autofahrer das verkehrsbedingte Abbremsen eines vorausfahrenden Wagens zu spät erkannt. Ein weiteres Auto fuhr in die Unfallstelle auf der linken Spur, scherte auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte dort mit einem weiteren Pkw. Aufgrund der zunächst unklaren Lage kam es zu einem Großeinsatz: Ein Rettungshubschrauber, sieben Rettungswagen und vier Notarztfahrzeuge eilten zur Unglücksstelle. Die acht Leichtverletzten sowie die schwerverletzte 60-Jährige wurden per Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro. Die A28 war in Fahrtrichtung Bremen für etwa eine Stunde gesperrt, in der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

