Stand: 22.04.2024 20:09 Uhr Unfall auf A27 bei Bremen: Mehrere Pkw kollidieren, fünf Verletzte

Bei einem Unfall auf der A27 nahe Bremen sind fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Der Polizei zufolge hatte ein 43 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag ein Stauende übersehen. Er sei infolgedessen auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn auf zwei Autos aufgefahren. Der 43-Jährige und zwei Kinder in seinem Wagen wurden verletzt. In den Autos am Stauende wurden zwei Frauen verletzt. Die Polizei sperrte die Autobahn zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Sebaldsbrück in Richtung Cuxhaven für etwa eine Stunde. Während der Unfallaufnahme habe schließlich eines der Autos Feuer gefangen. Feuerwehrleute konnten den Brand im Motorraum löschen.

