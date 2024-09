Stand: 30.09.2024 11:10 Uhr Mehrere Autos in Brand - Mehrfamilienhaus evakuiert

Bei einem Brand in Oldenburg ist in der Nacht ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz. Wie die Polizei berichtet, waren fünf Autos auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofsallee in Brand geraten. Weil die Flammen drohten, auf das angrenzende Mehrfamilienhaus überzugreifen, wurde dieses kurzzeitig evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand aber rechtzeitig unter Kontrolle bringen, so dass an dem Gebäude zwar einige Fenster durch die Hitze beschädigt wurden, aber kein weiterer Schaden entstand. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach rund einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist unklar. Brandexperten haben die Ermittlungen aufgenommen.

