Stand: 15.10.2024 14:57 Uhr Medizinischer Notfall: 29-Jähriger kommt auf A28 von Fahrbahn ab

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Barßel ist am Dienstagmorgen auf der A28 in Hatten (Landkreis Oldenburg) wegen eines medizinischen Notfalls auf der Fahrbahn ins Schlingern geraten. Er überfuhr mit seinem SUV nach Angaben der Polizei an einer Baustelle zunächst mehrere Warnbaken. Danach sei er Schlangenlinien gefahren und dann an einer Betonwand zum Stehen gekommen. Der Mann sei äußerlich unverletzt, aber nur bedingt ansprechbar gewesen. Laut Polizei wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben nach ist der SUV abgeschleppt worden. Es seien Schäden von 10.000 Euro entstanden, heißt es.

