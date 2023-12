Stand: 15.12.2023 10:29 Uhr Marineschiff "Frankfurt am Main" zurück in Wilhelmshaven

Nach rund fünf Monaten im Mittelmeer ist das Marineschiff "Frankfurt am Main" heute zurück nach Wilhelmshaven gekommen. Gegen Mittag soll der Einsatzgruppenversorger in seinem Heimathafen festmachen. Die Besatzung des Kriegsschiffs war seit Juli in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei im Einsatz, um im Rahmen einer NATO-Mission den Seeraum gegen Schleuserkriminalität zu überwachen. Danach blieb die "Frankfurt am Main" aber noch länger im Mittelmeer, um nach dem Kriegsausbruch in Israel bei einer möglichen Evakuierung deutscher Staatsbürger unterstützen zu können. Im nächsten Jahr soll die "Frankfurt am Main" erneut auslaufen.

