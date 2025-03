Stand: 24.03.2025 16:06 Uhr Mann wird an Bahnübergang in Oldenburg von Zug touchiert

In Oldenburg hat am Sonntagnachmittag ein Mann mit seinem Fahrrad einen Bahnübergang überquert, obwohl die Schranke bereits geschlossen war. Laut Polizei touchierte ein vorbeifahrender Personenzug den 31-Jährigen. Der Mann wurde dadurch zurückgeschleudert. Er sei nahezu unverletzt geblieben und habe sich zunächst vom Unfallort entfernt, so die Polizei. Kurz darauf wurde der Mann aber gefasst. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und Flucht vom Unfallort ermittelt. Der Bahnverkehr war vorübergehend gesperrt.

